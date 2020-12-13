В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Акции привели к государственному перевороту, гражданской войне и потере территорий.
Эксперт отметил, что при Януковиче были свои репрессии, связанные с рейдерством, были незаконные аресты, избиения, но после Майдана к власти пришла другая группировка олигархов, ориентированная на хранение своих денег в Европе.
«Эта группировка получает кредиты, торгуя внешней политикой Украины, формируя антироссийскую политику. Поэтому их силовики сейчас другие по направленности выполняют функции. А по сути, и при Януковиче поддерживались националистические группировки, и сейчас они поддерживаются. А взращены они были Януковичем. Тогда тоже сносили памятники Ленину, жарили яичницу на Вечном огне, избивали ветеранов… Да это всё началось ещё раньше», — подчеркнул Гожый.
Нельзя сказать, что при Януковиче всё было хорошо и вдруг стало всё плохо, и хотя экономика просела, неизвестно, что было бы, если бы режим Януковича сохранился, заключил собеседник издания.
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