На майдане 2014 года одни украинские олигархи победили других олигархов, поэтому не нужно верить в «светлый» режим Виктора Януковича. Об этом рассказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Андрей Гожый о деле Муравицкого: и в Украине возможны одиночные случаи торжества закона © Facebook, Андрей Гожый

Эксперт отметил, что при Януковиче были свои репрессии, связанные с рейдерством, были незаконные аресты, избиения, но после Майдана к власти пришла другая группировка олигархов, ориентированная на хранение своих денег в Европе.

«Эта группировка получает кредиты, торгуя внешней политикой Украины, формируя антироссийскую политику. Поэтому их силовики сейчас другие по направленности выполняют функции. А по сути, и при Януковиче поддерживались националистические группировки, и сейчас они поддерживаются. А взращены они были Януковичем. Тогда тоже сносили памятники Ленину, жарили яичницу на Вечном огне, избивали ветеранов… Да это всё началось ещё раньше», — подчеркнул Гожый.

Нельзя сказать, что при Януковиче всё было хорошо и вдруг стало всё плохо, и хотя экономика просела, неизвестно, что было бы, если бы режим Януковича сохранился, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.