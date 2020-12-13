Певица восхитилась 8-летним Мартином-Кристином и 9-летней Аллой-Викторией, которых поп-исполнитель воспитывает один.
«Спасибо за добрые слова, София Михайловна, за Аллу-Викторию и за сына», — сказал Киркоров.
«Они очаровательные, дай бог им счастья, а ты уделяй им больше внимания», — ответила Ротару.
Киркоров не скрывает, что сына и дочь ему родила суррогатная мать. Таким же способом появились дети и у его бывшей жены певицы Аллы Пугачевой и ее нынешнего мужа юмориста Максима Галкина.
«Мне кажется, Филипп очень строг с ребятами! Если сравнить с Лизой и Гариком! Там царит свобода во всем!» — написала одна из поклонниц поп-короля.
Воспитание в двух семьях поклонники регулярно сравнивают и чаще всего не в пользу Киркорова. Многие фанатки артиста считают, что детям все же нужна мать. Однако исполнитель держит в тайне имя биологической матери своих наследников, а вопросы об этом его только раздражают.
А вот у Ротару, давшей коллеге совет, всего один сын Руслан Евдокименко, которому сейчас 50 лет. Он подарил своей звездной матери двух внуков.