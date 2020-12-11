Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум гражданам Украины в содействии финансированию международной террористической организации, и которые являются выходцами из Сирии. Об этом 11 декабря сообщается на сайте ведомства

Белорусская оппозиция в лицах. Почему в окружении Тихановской нет пророссийских политиков? © AP, Mindaugas Kulbis Отмечается, что 10 декабря во время получения 7 тыс. долларов в порядке ст. 208 УПК Украины был задержан гражданин Украины, который является выходцем из Сирии. Установлено, что указанная сумма предназначалась для материального содействия террористической организации. По месту жительства фигурантов провели обыски. Обоим задержанным сообщено о подозрении (ч. 2. ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).