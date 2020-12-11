По данным следствия, группа лиц осуществляла денежные переводы через незаконную систему международных валютных операций. Деньги переводились между физлицами на Украине, Сирией и Ираком.
Отмечается, что 10 декабря во время получения 7 тыс. долларов в порядке ст. 208 УПК Украины был задержан гражданин Украины, который является выходцем из Сирии.
Установлено, что указанная сумма предназначалась для материального содействия террористической организации.
По месту жительства фигурантов провели обыски. Обоим задержанным сообщено о подозрении (ч. 2. ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).