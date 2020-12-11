Руслан Петрович Коцаба родился 18 августа 1966 года в Ивано-Франковске.
С 1984 по 1986 год служил в Советской Армии.
В 1992 году окончил Львовский лесотехнический институт по специальности «эколог».
Во время «оранжевой революции» поддержал протестующих.
До конца 2014 года работал специальным внештатным корреспондентом (стрингером) украинского телеканала «112». Освещал ход военных действий на Донбассе.
В январе 2015 года опубликовал в YouTube видеообращение с призывом бойкотировать четвертую волну мобилизации на Украине.
В мае 2016 года суд признал Коцабу виновным в препятствовании «законным действиям Вооруженных сил Украины в особый период» и приговорил его к 3,5 годам заключения. Правозащитная организация Amnesty International назвала Коцабу узником совести.
Апелляционный суд оправдал журналиста в июле 2016 года. Провел в заключении 524 дня.
В июле 2017 года подвергся нападению неизвестных на станции метро «Позняки» в Киеве. В произошедшем обвинил членов радикальной организации С14.