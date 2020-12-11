Украинский оппозиционный журналист, блогер, общественный деятель

Руслан Петрович Коцаба родился 18 августа 1966 года в Ивано-Франковске.

С 1984 по 1986 год служил в Советской Армии.

Журналист Коцаба рассказал, как переоценил свое отношение к Евромайдану © Facebook, Руслан Коцаба

Во время «оранжевой революции» поддержал протестующих.

До конца 2014 года работал специальным внештатным корреспондентом (стрингером) украинского телеканала «112». Освещал ход военных действий на Донбассе.

Руслан Коцаба: Майдану может радоваться лишь тот, кто прорвался к кормушке © Facebook, Руслан Коцаба

В мае 2016 года суд признал Коцабу виновным в препятствовании «законным действиям Вооруженных сил Украины в особый период» и приговорил его к 3,5 годам заключения. Правозащитная организация Amnesty International назвала Коцабу узником совести.

Апелляционный суд оправдал журналиста в июле 2016 года. Провел в заключении 524 дня.

В июле 2017 года подвергся нападению неизвестных на станции метро «Позняки» в Киеве. В произошедшем обвинил членов радикальной организации С14.