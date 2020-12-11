Мамедзаде отметила, что для России важно урегулирование отношений и с Киевом, и с Тбилиси.
«Ситуация, которая сложилась на Кавказе, может оказывать положительное влияние и на урегулирование других постсоветских конфликтов. Более того, и Турция, и Азербайджан могут сыграть в этом определенную роль», — рассказала политолог.
Она добавила, что Азербайджан председательствует в ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. — Ред.) и в Движении неприсоединения, при этом в ГУАМ рассматривается вопрос создания свободной экономической зоны.
Нормализация политического диалога может быть достигнута через экономическое сотрудничество на фоне процесса, в который будут вовлекаться и Украина, и Турция, и другие региональные страны, предположила политолог.
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