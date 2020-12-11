Урегулирование нагорнокарабахского конфликта с участием России, которая вместе с Турцией создала в регионе мониторинговый центр, может положительно повлиять и на нормализацию отношений России с другими партнерами. Об этом заявила политолог из Баку Гюльнара Мамедзаде в интервью изданию Украина.ру

Мамедзаде отметила, что для России важно урегулирование отношений и с Киевом, и с Тбилиси.

«Ситуация, которая сложилась на Кавказе, может оказывать положительное влияние и на урегулирование других постсоветских конфликтов. Более того, и Турция, и Азербайджан могут сыграть в этом определенную роль», — рассказала политолог.

Карабах: РФ и Турция достигли важной договоренности © REUTERS, Francesco Brembati

Нормализация политического диалога может быть достигнута через экономическое сотрудничество на фоне процесса, в который будут вовлекаться и Украина, и Турция, и другие региональные страны, предположила политолог.

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