Владелица популярного независимого украинского интернет-ресурса «Эхо Киева» Татьяна Поп призналась, что «ставит на паузу» проект из-за постоянных хакерских атак и травли в большинстве украинских СМИ. Об этом она рассказала в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале «Эхо Киева» 9 декабря

«Рагули (националисты. — Ред.) атаковали сайт "Эхо Киева". Вначале они "положили" мою личную страницу на «Фейсбуке» с большим количеством подписчиков, и в итоге мне пришлось создать новую. Потом эти "заказушники" плавно перешли на "Эхо Киева": вначале сломали соцсети, которые мы еле-еле восстановили, потом начали "ложить" сайт, который мы не успевали восстанавливать, потому что атаки были круглосуточные», — заявила она.

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«Я не пойму, почему я им так мешаю? Я же не олигарх, я не работаю на спецслужбы, на Путина. Я работаю исключительно на себя!» — подчеркнула она.

Владелец издания «Эхо Киева» отметила, что создала на Украине независимую площадку, куда приходили спикеры любых идеологий и точек зрения.

«Мы приглашали к нам всех! У нас были на интервью практически все политики и эксперты. Больше 100 интервью с разными спикерами — совершенно бесплатно! Весь видеоконтент на протяжении полутора лет я оплачивала самостоятельно», — отметила она.

Facebook, нацисты, Сорос и StopFake. Всё в один флакон не уместилось © varta.com.ua Джорджа Сороса «Детектор медиа» (ДМ) назвал «Эхо Киева» проектом оппозиционного политика Виктора Медведчука, что подхватили остальные пропагандистские СМИ Украины.

«Журналисты "ДМ" утверждают, что я занимаюсь венгерской темой вместе с Медведчуком. Я ответственно заявляю, что это ложь. Хотя я и рада была бы сотрудничать с этим человеком, потому что уважительно к нему отношусь, и идеология у нас одинаковая», — рассказала Татьяна Поп.

Она пришла к выводу, что иметь независимые СМИ на Украине невозможно, поскольку недоброжелатели начинают «приписывать к кому-то, навешивать на тебя ярлыки, оскорблять, угрожать».

«Нынешняя клоунская власть не может и не сможет противостоять вот таким действиям националистов, потому что сама их боится. Да еще и в придачу дедушка Сорос запретил что-то делать с ними», — констатировала бизнес-леди.

Она также сказала, что «вложила в этот ресурс не только колоссальные деньги, которые заработала не так легко, как кому-то кажется, но самое главное — потратила всё своё время и силы, чтобы создать достойный контент».

Признав, что не сможет «сама бороться с этой умом лишенной системой», Татьяна Поп все же не стала закрывать проект, однако поставила его на паузу, выразив надежду на то, что скоро его работу удастся восстановить.