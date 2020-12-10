«На этой фотографии Барбара показывает на порванную струну на своей ракетке. Как бы объясняя: смотрите, что произошло, это вот в игре с этим молодым красавцем, отбивая его мяч, летящий с "космической скоростью"», — прокомментировал снимок шоумен.
Это единственное достижение, с которым он может войти в историю, продолжил шутить Шепелев, заявив, что максимум, что потом про него напишут: «Порвал профессионалке струну».
«Прекрасное чувство самоиронии», — оценила юмор одна из подписчиц.
Несколько недель назад ведущий поделился со своими поклонниками травмировавшей историей из своего детства, которая стала одной из причин его ухода из профессионального спорта.
Дмитрий Шепелев — телеведущий, в детстве занимался большим теннисом, отдал этому спорту 6 лет и вошел в топ-10 теннисистов-юниоров Белоруссии. Сейчас шоумен играет просто для удовольствия, в том числе со своим сыном Платоном.