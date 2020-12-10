Уроженец Минска российский ведущий Дмитрий Шепелев сыграл на отдыхе на Мальдивах в теннис с профессиональной спортсменкой Барбарой Боник, которая входит в топ-300 лучших теннисисток планеты. Об этом ведущий рассказал в своем Instagram 9 декабря

«На этой фотографии Барбара показывает на порванную струну на своей ракетке. Как бы объясняя: смотрите, что произошло, это вот в игре с этим молодым красавцем, отбивая его мяч, летящий с "космической скоростью"», — прокомментировал снимок шоумен.

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«Прекрасное чувство самоиронии», — оценила юмор одна из подписчиц.

Несколько недель назад ведущий поделился со своими поклонниками травмировавшей историей из своего детства, которая стала одной из причин его ухода из профессионального спорта.

Дмитрий Шепелев — телеведущий, в детстве занимался большим теннисом, отдал этому спорту 6 лет и вошел в топ-10 теннисистов-юниоров Белоруссии. Сейчас шоумен играет просто для удовольствия, в том числе со своим сыном Платоном.