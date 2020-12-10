Парад победы проходит на площади Свободы в Баку. В нем принимают участие лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган

В Баку появился необычный стенд из номеров армянских автомобилей © Facebook, Zahra Badalbayli В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. В ноябре при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.