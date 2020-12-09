Украина выполнила все условия, выдвинутые на последней встрече лидеров стран-членов «нормандской четверки», которая прошла год назад в Париже. Об этом 8 декабря заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает Укринформ

Посол РФ назвал условие для проведения саммита «нормандской четверки» © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Нынешний режим прекращения огня, действующий в регионе с 27 июля, стал самым эффективным за все шесть лет вооруженного конфликта и позволил сохранить сотни жизней украинских военных и гражданского населения.

Мендель также отметила, что Украина вернула около 200 удерживаемых в ЛДНР лиц.

Среди других успехов, достигнутых в Донбассе после переговоров в Париже, пресс-секретарь президента Украины назвала восстановление моста у Станицы Луганской, позволяющего комфортно пересекать линию разграничения, создание новых пунктов разведения сил и средств, согласование локаций для возможного гуманитарного разминирования, реконструкцию существующих КПП и открытие новых.

В то же время на днях посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что из семи решений, которые были приняты в рамках «нормандского саммита» в Париже год назад, на данный момент отчасти реализованы лишь два. Он объяснил, что успехи были достигнуты только в обмене пленными и мерах по укреплению режима прекращения огня, и возложил ответственность на невыполнение остальных обязательств на Киев.

Посол также посоветовал Украине перестать критиковать Минские соглашения и начать выполнять их положения в указанном порядке.