По словам политолога, в созданной самим же Лукашенко ситуации свержение узурпатора — это единственный возможный вариант демократического самовыражения избирателей.
Выборы для того и существуют, чтобы на них менять власть. Сменяемость власти — это ценность сама по себе, независимо от качеств того или другого правителя, и должна существовать как принцип, иначе государство дегенерирует, а общество деморализуется, считает собеседник издания.
«Польша поддерживает не страны или политиков, а ценности — если какой-то политик является носителем тех ценностей, которые мы считаем положительными, то может рассчитывать на поддержку», — добавил Якуб Корейба.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.