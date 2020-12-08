Экс-президент Украины Виктор Янукович выразил желание участвовать в суде по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году, на котором будет избираться мера пресечения. Об этом 8 декабря сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook

Отмечается, что Янукович обратился в суд с требованием обеспечить его личное участие в процессе путем видеоконференции. Соответствующее рассмотрение ходатайства Офиса генпрокурора состоится в среду в Печерском районном суде Киева. Слагали бы легенды. Добкин рассказал, как Янукович просил автоматы во время Майдана © РИА Новости/Владимир Трефилов

«Защита Виктора Януковича также требует привлечь к участию в судебном процессе всех потерпевших… Обе стороны — и представители тогдашней власти, и представители Майдана должны быть заслушаны публично. Кроме того, что должно быть обеспечено личное участие в процессе Виктора Януковича, как уже было сделано по данному делу Святошинским райсудом в 2016 году. К делу должны быть допущены и сами потерпевшие», — говорится в сообщении.

По мнению адвокатов, необходимо публично допросить свидетелей — экс-премьера Николая Азарова, экс-главу МВД Украины Виталия Захарченко, бывшего главу СБУ Александра Якименко и других, а также экс-премьера Арсения Яценюка, экс-президента Петра Порошенко, бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, бывшего и.о. президента Украины Александра Турчинова и экс-генпрокурора Юрия Луценко.

Кроме того, защита считает необходимым провести допрос бывшего соратника Порошенко Давида Жвании.

В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем, суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В ноябре Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича в рамках расследования дела о массовых убийствах 18-20 февраля 2014 года. Также суд назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции ходатайства следователя об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.