«В новом году будут более решительные и более конкретные действия для достижения главного вопроса — установления мира в Донбассе», — пообещал он.
Кравчук добавил, что эти действия будут включать «закон о выборах, закон об амнистии, закон о особенностях местного самоуправления», что предполагает и «формулу Штайнмайера». По его словам, все действия страны будут базироваться прежде всего «на нормандском формате»,.
Он также напомнил, что срок, который был установлен президентом Украины, истекает, а решения главного вопроса — установления мира в Донбассе — нет. Однако Кравчук отметил, что есть «конкретные сдвиги», и привел в пример принятый 22 июля документ о всеобъемлющем режиме тишины.
Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями ДНР и ЛНР конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление отдельным районам Донбасса особого статуса.