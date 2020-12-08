Киев готовится предложить новые шаги по урегулированию конфликта в Донбассе, однако Украина ни в коем случае не откажется от Минских соглашений. Об этом 7 декабря заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает mk.ru

Российский эксперт объяснил, как Байден будет использовать Минские соглашения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кравчук добавил, что эти действия будут включать «закон о выборах, закон об амнистии, закон о особенностях местного самоуправления», что предполагает и «формулу Штайнмайера». По его словам, все действия страны будут базироваться прежде всего «на нормандском формате»,.

Он также напомнил, что срок, который был установлен президентом Украины, истекает, а решения главного вопроса — установления мира в Донбассе — нет. Однако Кравчук отметил, что есть «конкретные сдвиги», и привел в пример принятый 22 июля документ о всеобъемлющем режиме тишины.

Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями ДНР и ЛНР конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление отдельным районам Донбасса особого статуса.