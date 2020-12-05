Россия в лице президента Владимира Путина твердо заявила о том, что она не отдаст Западу территорию Белоруссии поскольку с ней связаны высшие национальные интересы, включая соображения национальной безопасности. Об этом рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Думаю, тут Запад все понял. А если кто-то не понял, то Путин в личных беседах все объяснил, и послы наши соответствующие инструкции получили, чтобы довести до сведения западных столиц», — указал Третьяков.

Он добавил, что самым непредсказуемым фактором в ситуации с белорусским кризисом является позиция самого президента Александра Лукашенко, поскольку непонятно, как он поведет себя дальше, учитывая его политику многовекторности и обещания провести политические реформы одновременно с очевидным желанием сохранить свой пост еще на 5 лет.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.