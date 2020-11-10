Украинские националисты напрасно думают, что приход к власти в США Джо Байдена вынудит Россию и Донбасс пойти на пересмотр Минских соглашений на выгодных Киеву условиях, считает известный российский политолог Виталий Третьяков

Ласло Кемени о выборах в США: Америке нужна своя перестройка © youtube.com

- Виталий Товиевич, каковы шансы Трампа оспорить в суде результаты выборов в отдельных штатах?

— Я не американист и не знаком со всеми тонкостями сложных американских избирательной и судебной систем. Но коль скоро правящий класс Америки решил избавиться от Трампа (что эти многочисленные фальсификации и продемонстрировали, и то, что на них закрывали и закрывают глаза), то, получив такой результат, эта американская политическая машина не даст Трампу что-то изменить в свою пользу.

Они же понимали, на что шли, работая с голосами мертвых и почтовыми отправлениями. Явно же это делалось не для того, чтобы потом в суде все проиграть.

Поэтому я полагаю, что, несмотря на попытки Трампа что-то оспорить, Байден все равно будет объявлен президентом США. Это мой прогноз, который основывается на логике развития событий.

- Эксперты сейчас отмечают раскол в американском обществе. А что будет дальше в плане протестной активности?

— Я не считаю, что на улицах американских городов развернется реальная гражданская война в виде кровопролитных сражений или новые выборы, как предрекают некоторые эксперты. Сама по себе протестная активность, напоминающая то карнавал, то кровавые бои, не новость для Америки.

Так или иначе политическая и репрессивная полицейская машина всегда более-менее успешно с этим справлялась, и ситуация рано или поздно стабилизируется. Предположить, что после 20 января, когда новый президент примет присягу, из 70 млн человек, проголосовавших за Трампа, 7 млн выйдут и маршем пройдут по Вашингтону, можно только гипотетически.

Официальные союзники США (страны Западной Европы) и без того жаждали ухода Трампа, а теперь они продемонстрировали лояльность Байдену как президенту, тем самым обеспечив международную поддержку этого решения. В этом смысле у Байдена руки будут развязаны. Англосаксонская пропагандистская машина покрывает весь мир и фактически навязывает массам доминирующую точку зрения. Здесь тоже будет обеспечено комфортное положение для нового президента.

Доллар — первый и главный механизм доминирования США над миром, которому, к сожалению, подчиняется и Россия, — тоже остается у Вашингтона. Сколько ни предсказывали крах доллара, этого не случилось и вряд ли в ближайшие месяцы случится.

Ну и военная машина, раскинутая по всему миру, тоже остается. В отличие от Трампа, у Байдена не было никаких заявлений, что он намерен вернуть солдат и свернуть военные базы за рубежом. Пентагон, спецслужбы и связанные с ними службы в других странах лояльно относятся к Байдену. Он получает приемлемые для себя условия начала президентского срока.

- Как будет Байден и его команда справляться с другими внутренними проблемами?

— Надо думать, что во внутренней политике, как всегда делают американские президенты, какую-то часть своих обещаний Байден выполнит, а какую-то — нет. Насколько я знаю, главной проблемой, подорвавшей возможность второго срока Трампа, стал коронавирус. Надежда на то, что к лету пик эпидемии спадет и все пойдет в сторону улучшения, прогнозируется большинством врачей. Судя по тому, как раньше развивались такого рода эпидемии, это рано или поздно произойдет. Чем раньше, тем лучше для Байдена. Если это произойдет в конце весны — начале лета, это будет записано как заслуга Байдена, в отличие от того, что делал Трамп.

Экономическая ситуация в США сейчас неплохая, это все отмечают. Не будучи экономистом, я не берусь сказать, насколько Байден будет менять экономическую политику Штатов. Но американская политическая машина, в основе которой заложены финансовые интересы и финансовые механизмы, тоже достаточно опытна, чтобы, проводя реформы в ту или иную сторону, держать ситуацию под контролем.

Что касается социалистических идей и давления расовых, сексуальных, религиозных и прочих меньшинств, которые привели Байдена к власти, в перспективе это станет большой проблемой для США, потому что связано с изменением расового состава и изменения избирателей. Но сейчас Байдену и тем, кто стоит за ним, удастся воспользоваться позитивным эффектом от этой тенденции.

Эти меньшинства получат какое-то представительство внутри новой администрации в виде министерских постов и прочих государственных должностей. Тем более, все к этому привыкли, это принцип работы американской политической системы, когда к власти приходит новый президент и начинает неспешно менять первых лиц администрации и послов в виде благодарности за оказанную поддержку. Это длится год-полтора. У Трампа это даже дольше длилось в силу известных обстоятельств.

Я не думаю, что через месяц после того, как Байден въедет в Белый дом, на улицу массово выйдут люди с требованием, чтобы он выполнил что-то из своих предвыборных обещаний. Ряд декоративных шагов он, безусловно, сделает.

- Ждать ли каких-то изменений во внешней политике Вашингтона?

— Во внешней политике это будет восстановление внешне неконфликтных отношений со странами Евросоюза, Великобритании, а также реализация проекта трансатлантического партнерства, чем многие будут довольны США и в Европе. Что касается экологии, то Байден уже пообещал вернуться в Парижский протокол по климату, из которого вышел Трамп. Это ничего не значащий шаг, но если он это выполнит на второй или третий день, это многих удовлетворит.

Анатолий Вассерман: Если демократы придут к власти в США, мировую экономику ждет крах © РИА Новости, Александр Натрускин

Наверное, какие-то шаги будут сделаны в вопросе переговоров о разоружении и временном невыходе из договора о вооружении с Россией. Возможно, будет снижен накал отношений с КНР. Я перечислил целый ряд шагов, которые позволят Байдену относительно спокойно провести первый год-полтора своего президентства. Просто надо делать и декларировать все противоположное тому, что делал Трамп.

Таким образом, если экономические показатели и показатели по коронавирусу резко не изменятся в худшую сторону в первый год правления Байдена, дальше он сможет плыть по течению, особенно ничего не меняя. Ну а какие планы у стоящей за его спиной более молодой и более амбициозной команды, сейчас сказать трудно.

- Как сложатся отношения американских политиков с Украиной? Они будут дистанцироваться или попытаются возобновить внешнее управление?

— Я не разделяю восторгов украинских националистов разного розлива (кстати, самые жесткие из них, нацистко-бандеровского типа как раз не очень хотят подчиняться Америке) о том, что «Байден прийде, порядок наведе», и что он вынудит ДНР/ЛНР через Россию отказаться от Минских соглашений и согласиться на их переписывание в духе Киева. Это все обманчиво.

Байден больше не вице-президент, который помимо всего прочего занимался Украиной, в том числе из-за личного интереса. Сейчас у него другие задачи и другие амбиции. Ему нужно войти не в историю Украины, а в историю США. Я не знаю, на какой план в его сознании будет задвинута эта тема и кого из чиновников на украинское направление он назначит. Надо думать, это будет кто-то чуть жестче или чуть мягче Волкера.

Впрочем, это дела не меняет. Украина от США далеко. Американским политикам она нужна только в силу их корыстных интересов. У кого-то они проявятся, у кого-то нет. Мир ведь большой, он не только из Украины состоит. Не так много из Украины можно выдавить.

Поэтому я думаю, что линия останется неизменной, больше учитывающей мнение Франции и Германии. Они, конечно, лицемерную политику проводят по отношению к этому конфликту, делая вид, что не замечают все большего и большего доминирования националистическо-нацистских тенденций во внешней и внутренней политике Украины (из-за чего Киев даже ссорится со своими соседями, которые входят в НАТО и ЕС).

- Ждать ли чего-то нового в вопросе Донбасса?

— Ни Франции, ни Германии не нужно возобновление полноценного вооруженного конфликта в регионе по понятным причинам. Это всегда новые проблемы. Киевский режим и так управляем, а нынешняя Украина в качестве противовеса России подходит им и в нынешнем состоянии.

А новое масштабное столкновение может возникнуть в любой момент, для того чтобы Россия уже силовым путем решила проблему юго-востока Украины и защитила русских, русскоязычных и своих граждан. Это понимают все, и такого повода Вашингтон дать России не захочет.

В целом продолжится та же самая линия финансово-кредитной поддержки киевского режима. А дальше будет зависеть от того, кто станет новым госсекретарем, ответственным за европейское направление и за украинское направление. От личных инициатив и амбиций этих людей. Но пока имена этих людей мы не знаем.

- Если говорить о Белоруссии, то чем закончится история с назначением американского посла, который должен был вот-вот приехать, и будет ли Байден мстить Лукашенко за поддержку Трампа?

— Я не знаю, чем закончится история с послом. Приедет кто-то из Вашингтона в качестве посла или не приедет (скоро всех все равно будут менять), это тайны и интриги Госдепа. Не думаю, что даже двадцать первое дело, о котором будет думать Байден после того, как выборщики точно проголосуют за него, это будет назначение посла в Белоруссии. Смешно думать, что он где-то сделал себе пометку в блокноте. Еще неизвестно, когда он официально вступит в должность.

Болкунец: США могут признать Лукашенко президентом © кадр из видео Украина.ру

В Белоруссии продолжится тягучая пронационалистическая антироссийская повестка, которая сейчас реализуется прежде всего через многочисленные НКО и внутреннюю оппозицию. Поляки это делают с удовольствием, их даже не нужно к этому подталкивать. Какое-то санкционное давление на белорусское руководство и лично на Лукашенко будет продолжаться. Но Москва в лице Путина уже заявила, что эту территорию с Лукашенко или без она Западу не отдаст. Тут есть высшие национальные интересы, включая соображения национальной безопасности.

Уличные протесты начинают затихать, без поддержки это не может долго длиться. Нужно людям или платить, или как-то по-другому это стимулировать. И если они захотят действовать силовым путем (я имею в виду дальнейшую разгонку этого уличного протеста), Москва сделает все для стабилизации белорусского режима, кто бы ни был у власти. Думаю, тут Запад все понял. А если кто-то не понял, то Путин в личных беседах все объяснил, и послы наши соответствующие инструкции получили, чтобы довести до сведения этих столиц.

Непонятно, как Лукашенко себя поведет со своей многовекторностью и со своими обещаниями то выборов, то невыборов и очевидным желанием отсидеть пять лет. Лукашенко в этом смысле неконтролируемый человек. А поскольку Москва спасла его, он решил из этого спасения выжать максимум и начать свои малые хитрости. Но тут вопрос, сколько это будет терпеть Россия.

- Чем вообще, на ваш взгляд, этот кризис закончится?

— Настоящая стабилизация для России и самого белорусского государства настанет с приходом к власти нового главы Белоруссии и проведением политической реформы, написанной не под диктовку Лукашенко. Во-первых, он все напишет не так, как нужно. А во-вторых, что бы он там ни написал, общество ему не поверит. Можно спорить, протестуют ли против него 40 или 70%, но ясно, что это не кучка диссидентов. Это все равно миллионы из 9 млн жителей Белоруссии.

Сама по себе белорусская оппозиция никакой власти взять не может и никакой поддержки общества не имеет. Она добивается ее только через негативное отношение к Лукашенко. Тут все ясно. Позиции Запада тоже ясны (хотелось бы, но нельзя), позиция России ясна (мало ли чего вам хочется), и только Александр Григорьевич вертится как флюгер. Причем даже неизвестно, дует ветер или нет.

Рассматривался вариант, что он уйдет со своего поста до или сразу после Нового года. Но тут случилась победа Байдена. Инаугурация будет только в январе, назначение новой администрации будет еще позже, и Америке сейчас будет не до Белоруссии. Александр Григорьевич это почувствовал. Можно протянуть еще полгода, а где полгода — там и год и так далее.

А тут Россия как раз вовремя атомную станцию построила и якобы вторую собирается строить. Зачем Белоруссии две атомные станции, когда и с продажей энергии с первой возникли проблемы, хотя и политические? Ясно, что две гигантские АЭС на 9 млн жителей — нонсенс. Видимо, это рекламно-пропагандистский шаг. Ведь Александр Григорьевич, открывая АЭС, построенную по российскому проекту и за российский кредит, заявил о том, что Белоруссия стала атомной державой. Хотя словосочетание «атомная держава» имеет несколько иной смысл.

В руки к Лукашенко поплыли если не козыри, то довольно сильные карты. Он получил фору во времени и в силу своей политической и человеческой хитрости попытается этим воспользоваться, для того чтобы весь пятилетний срок отсидеть на посту президента.