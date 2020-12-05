Российский трубоукладчик «Академик Черский» остановился напротив польских берегов в районе завершения одного из отрезков достраиваемого «Северного потока», сообщает «Интерфакс» 5 декабря со ссылкой на данные международной системы позиционирования морских судов

«Северный поток - 2»: 5 декабря возобновлена прокладка трубопровода, несмотря на согласование новых американских санкций против проекта © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что «Академик Черский» может начать работы по достройке газопровода «Северный поток 2» 5 декабря, именно с этого срока действует разрешение.

«По нашим актуальным данным, "Северный поток 2" планирует использовать "Академика Черского», — приводит «Интерфакс» слова представителя германского Федерального ведомства судоходства и гидрографии BSH Мерле Мансфельда.

Ранее сообщалось, что якорный трубоукладчик под российским флагом «Фортуна» в окружении шести судов-якорезаводчиков выходит утром в субботу из порта Висмар примерно в 250 км от текущей позиции «Академика Черского».

Nord Stream 2 AG уже сообщала, что планирует возобновить в строительство магистрали — как минимум в исключительной экономической зоне Германии, причем судном с якорным позиционированием.

Федеральное ведомство судоходства и гидрографии BSH сообщило, что работы по укладке морского газопровода будет вести именно трубоукладчик «Фортуна».