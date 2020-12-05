Речь идет о более длинном из достраиваемых участков магистрали, который заканчивается ровно напротив южного мыса шведского острова Борнхольм.
Ранее сообщалось, что «Академик Черский» может начать работы по достройке газопровода «Северный поток 2» 5 декабря, именно с этого срока действует разрешение.
«По нашим актуальным данным, "Северный поток 2" планирует использовать "Академика Черского», — приводит «Интерфакс» слова представителя германского Федерального ведомства судоходства и гидрографии BSH Мерле Мансфельда.
Ранее сообщалось, что якорный трубоукладчик под российским флагом «Фортуна» в окружении шести судов-якорезаводчиков выходит утром в субботу из порта Висмар примерно в 250 км от текущей позиции «Академика Черского».
Nord Stream 2 AG уже сообщала, что планирует возобновить в строительство магистрали — как минимум в исключительной экономической зоне Германии, причем судном с якорным позиционированием.
Федеральное ведомство судоходства и гидрографии BSH сообщило, что работы по укладке морского газопровода будет вести именно трубоукладчик «Фортуна».