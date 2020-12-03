Пациенты николаевских больниц, в которых лечат больных коронавирусом, вынуждены стоять возле окон и драться за кислородные маски из-за их острой нехватки. Об этом 3 декабря сообщили врачи николаевских медучреждений, передает «Обозреватель»

Отмечается, что в палатах больные делят между собой кислородные маски и дышат кислородом по 10-15 минут. Те, кому не хватает кислорода, открывают окна.

«В Николаевской области в некоторых больницах уже заняты все места для больных коронавирусом… В регионе планируют закрывать детские и гинекологические отделения и открывать на их базе места для пациентов с COVID-19. Ситуация ухудшается ежедневно. И это при том, что ежедневно в Минздраве уверяют, что коек и кислорода в украинских больницах хватает», — говорится в сообщении.

В городской больнице № 1 занято 96,7% коек. В Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней из 110 мест занято 96. В больнице № 5 — 87,4%, а в больнице № 3 — 76,5%. По сообщениям Николаевской областной администрации, на 1557 коек кислородные пункты есть только у 502. Пока спасаются кислородными концентраторами. Их всего 225 на область.

Не хватает кислорода. Больные коронавирусом украинцы задыхаются и умирают © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

На сегодняшний день в Николаевской области более 500 инфицированных на 100 тысяч населения. Показатель «нормы» равен 40. За сутки в области зарегистрировано 464 новых случая COVID-19.

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна в стране. Рассматриваются четыре варианта более жестких карантинных ограничений. Среди них — введение локдауна. Окончательное решение еще не принято.