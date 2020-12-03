Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят в четверг обыски в помещениях Государственного концерна «Укроборонпром» и компании «Укрспецэкспорт», которая является участником концерна, сообщает «Интерфакс-Украина» 3 декабря

«Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда г.Киев. "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в рамках постановления суда. Оба учреждения работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

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В состав концерна входят предприятия по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, артиллерийским и радиолокационным системам, судостроению; ракетостроению; изготовлению боеприпасов и бронетехники.

В апреле появилась информация, что концерн «Укроборонпром» хотят ликвидировать, а все предприятия разделить по отраслевым корпорациям. Предприятие неоднократно сотрясали коррупционные скандалы.