«Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда г.Киев. "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в рамках постановления суда. Оба учреждения работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Кто возглавит «Укроборонпром»: от перемены коррупционеров сумма не меняется
Кто возглавит «Укроборонпром»: от перемены коррупционеров сумма не меняется
© Facebook, Yuriy Husyev | Перейти в фотобанк
«Укроборонпром» является стратегическим производителем вооружения и военной техники на Украине.

В состав концерна входят предприятия по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, артиллерийским и радиолокационным системам, судостроению; ракетостроению; изготовлению боеприпасов и бронетехники.

В апреле появилась информация, что концерн «Укроборонпром» хотят ликвидировать, а все предприятия разделить по отраслевым корпорациям. Предприятие неоднократно сотрясали коррупционные скандалы.