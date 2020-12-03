«Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда г.Киев. "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в рамках постановления суда. Оба учреждения работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.
«Укроборонпром» является стратегическим производителем вооружения и военной техники на Украине.
В состав концерна входят предприятия по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, артиллерийским и радиолокационным системам, судостроению; ракетостроению; изготовлению боеприпасов и бронетехники.
В апреле появилась информация, что концерн «Укроборонпром» хотят ликвидировать, а все предприятия разделить по отраслевым корпорациям. Предприятие неоднократно сотрясали коррупционные скандалы.