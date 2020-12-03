Актер и ведущий Стас Садальский разместил в своем Instagram 2 декабря общее фото с юмористкой Еленой Степаненко, которая после развода с коллегой Евгением Петросяном похудела и прибегла к услугам хирургов

«Мамонт»: Петросян побил 2 рекорда © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк Андрея Малахова на канале «Россия 1». Внимательно рассмотрели актрису и поклонники, многие заметили вмешательство в лицо артистки скальпеля пластического хирурга.

«Неприятная бабенция!», «Совсем не узнала Степаненко. Или фото неудачное. Не похожа на себя совсем», «Неприятная дама во всех отношениях», «У Степаненко лицо хищной птицы», «Напрасно она себя так переделала», — написали пользователи сети.

Юмористка Елена Степаненко прожила с Евгением Петросяном в браке 32 года. Для него это был четвертый брак, но в конце 2018 года он распался из-за романа артиста со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Позже пара узаконила отношения, и, несмотря на 44-летнюю разницу в возрасте, в семье родился ребенок.

А вот 67-летняя Степаненко не распространяется о личной жизни, хотя в СМИ регулярно появляется информация о том, что артистка живет одна. Сейчас юмористка ведет свое именное шоу на канале «Россия 1».