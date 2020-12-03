Певец Филипп Киркоров закатил большую вечеринку по случаю 9-летия своей дочери Аллы Виктории. Подписчики обратили внимание не только на отсутствие мер предосторожности от коронавируса, но и на грустное выражение лица девочки на протяжении всего праздника. Видео с мероприятия Киркоров опубликовал в Instagram 2 декабря

«В первый зимний вечер мы собрались узким кругом, чтобы отпраздновать 9-летие моей принцессы Аллы Виктории», — написал Киркоров.

Известная модель рассказала о белье Киркорова за 21 тыс. рублей © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Бедроса Киркорова, но и друзей: певицу Ольгу Бузову с ее возлюбленным, рэпером Давой, исполнителей Ани Лорак и Сергея Лазарева и других.

Подарки девочке подарили дорогие, например, Бузова преподнесла дочери Киркорова золотой iPhone последней модели. Были в числе презентов и ювелирные украшения, в том числе одно стоимостью в миллион рублей.

Звездный отец девочки сказал, что она еще маленькая и пока не понимает ценность таких подарков, но скоро поймет. Заметили отсутствие интереса и радости в глазах именинницы и пользователи сетей.

«Господи, оставьте детей в покое, девочка устала от этой показухи и наигранности», «Такое чувство, что праздник для пиара и все. Туса для взрослых», «Дочку, наверное, замучил не день рождения, а тусовка», «Забитая какая-то», — оценили праздник подписчики поп-короля.

Обратили внимание поклонники и на то, что вечеринка прошла без соблюдения мер безопасности: народу оказалось много, все были без масок и не соблюдали дистанцию.

Киркоров не скрывает, что обоих его детей выносила суррогатная мать, а имя биологической матери певец не раскрывает.