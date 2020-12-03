Власти Украины намерены проводить больше совместных учений с НАТО на территории своей страны. Об этом 2 декабря заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook

Министр обороны Украины заблокировал все туалеты во время встречи с делегацией НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Кулеба подчеркнул, что Украина по-прежнему намерена стать членом НАТО.

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство страны отказалось от внеблокового статуса, а позднее закрепило в конституции стремление вступить в НАТО и Евросоюз в качестве внешнеполитического курса.

Летом 2020 года Украине был предоставлен статус партнера с расширенными возможностями, который, как было заявлено, позволит Киеву еще лучше взаимодействовать с альянсом. В НАТО утверждали, что тем самым признают значительный вклад Киева в миссии альянса и демонстрируют последовательную приверженность партнерству.

Таким образом, Украина стала шестым партнером НАТО с расширенными возможностями наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.