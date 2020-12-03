Украинские власти намерены снова отправить страну на полный локдаун, при этом платить людям не собираются. Об этом философ Олег Сифер-Седов сказал в интервью изданию Украина.ру

Секретарь СНБО рассказал, когда Украина погрузится в локдаун © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексей Данилов сообщил, что вероятность введения на Украине полного локдауна составляет 100%.

«Такой повторный карантин, конечно, добьет Украину окончательно. Никто платить людям не будет для их выживания. Да и коммунальные платежи, видите, не отменяли хотя бы на пару месяцев. А тут зима еще», — сказал Сифер-Седов.

Он также подчеркнул, что украинская медицина переживает коллапс, а министр здравоохранения до того, как занял свой пост, ни одного дня не работал в здравоохранении.

На Украине количество инфицированных с начала пандемии составило 758 264 человека, 12 717 человек умерли от COVID-19, выздоровели 369 054 человека.

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