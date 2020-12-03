Российский музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором обсудил с ведущим ситуацию, сложившуюся на данный момент в стране, сообщил «ГОРДОН» 1 декабря

«Собаки лают»: Макаревич грубо ответил тем, кто критикует его за поддержку Украины © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Чтобы оценивать в какой-то степени объективно, надо здесь (на Украине. — Ред.) жить, никакие взгляды из-за бугра не дадут тебе реального ощущения. Понять это по каким-то обрывкам информации из разных источников — это сложно, я вообще стараюсь не судить», — сказал Макаревич.

Он уточнил, что до сих пор не может объективно оценить, как на Украине относятся к президенту Владимиру Зеленскому, и посетовал, что журналистика стала «трепом» несведующих людей по всем возможным вопросам.

В 2014 году на Востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.

Макаревич заявил, что виновна в конфликте якобы Россия, а воссоединение Крыма с РФ музыкант назвал аннексией, сказав, что с территорией «Россия получила кусок земли с населением, которое придется кормить».

После высказываний Макаревича российские активисты инициировали против него петицию, призывающую лишить музыканта ордена «За заслуги перед Отечеством».

После этого Макаревич написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить «шабаш, порочащий имя». На что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил, что то, что Макаревич трактует как травлю, «также можно назвать и реакцией общественного мнения».