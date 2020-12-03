Ранее Макаревич высказывался, что, на его взгляд, виновата во многих бедах Украины Россия, так как та якобы является агрессором, участвуя в боевых действиях в Донбассе и «аннексировав» Крым. Журналист уточнил, что сегодня музыкант думает о происходящем в государстве.
«Чтобы оценивать в какой-то степени объективно, надо здесь (на Украине. — Ред.) жить, никакие взгляды из-за бугра не дадут тебе реального ощущения. Понять это по каким-то обрывкам информации из разных источников — это сложно, я вообще стараюсь не судить», — сказал Макаревич.
Он уточнил, что до сих пор не может объективно оценить, как на Украине относятся к президенту Владимиру Зеленскому, и посетовал, что журналистика стала «трепом» несведующих людей по всем возможным вопросам.
В 2014 году на Востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.
Макаревич заявил, что виновна в конфликте якобы Россия, а воссоединение Крыма с РФ музыкант назвал аннексией, сказав, что с территорией «Россия получила кусок земли с населением, которое придется кормить».
После высказываний Макаревича российские активисты инициировали против него петицию, призывающую лишить музыканта ордена «За заслуги перед Отечеством».
После этого Макаревич написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить «шабаш, порочащий имя». На что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил, что то, что Макаревич трактует как травлю, «также можно назвать и реакцией общественного мнения».