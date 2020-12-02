Позиция ФРГ и Франции по неформальной встрече СБ ООН с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик поднимает вопросы о целесообразности новых саммитов в «нормандском формате», сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 2 декабря

По инициативе России в СБ ООН в этот день проводилась неформальная встреча, посвященная исполнению минских соглашений.

Для участия в онлайн-мероприятии приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен бойкотировать эту встречу.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Германия и Франция дали понять, что не будут участвовать в мероприятии и выступили против трансляции встречи на сайте ООН.

«Это поднимает вопросы о целесообразности новых саммитов в "нормандском формате". Без исполнения их положений и минских соглашений всеми сторонами не похоже, что у них есть какая-либо добавленная стоимость», — приводит РИА Новости слова Небензи.

По мнению дипломата, «то, что произошло сегодня, компрометирует роль Берлина и Парижа в качестве посредников в разрешении украинского кризиса».

Небензя отметил, что Францию и Германию больше заботит, как покрывать преступления киевского режима.