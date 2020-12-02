Врач из Харькова Андрей Пеньков рассказал, какой день болезни коронавирусом может стать самым тяжелым для пациента. Об этом на днях сообщило издание LB.ua

Так, на 9–10-й день болезни у пациентов может возникнуть цитокиновый шторм, при котором нужна госпитализация.

«Цитокиновый шторм начинается после первой недели болезни — госпитализация чаще всего необходима именно в это время. На 9–10-й день появляется одышка, острый респираторный дистресс-синдром. Но это не бактериальные процессы, а гиперреакция иммунной системы», — отметил Пеньков.

Не хватает кислорода. Больные коронавирусом украинцы задыхаются и умирают © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В таком случае может помочь лечение стероидными препаратами.

«Это тот момент, когда надо использовать серьезное лечение, но не антибиотиками. Ковид — это гормонозависимое заболевание, при котором может помочь своевременное лечение стероидами. Есть три основные патогенетические линии течения ковида — гипервоспаление (цитокиновый шторм), гиперкоагуляция (микротромбозы во всех органах — особенно в легких, но есть и в сердце, и в почках), и гипоксия, которая является одним из мощных разрушительных факторов. Это — причины всех тяжких проявлений и, по сути, смерти», — добавил медик.

Согласно последним данным, на Украине за последние сутки зафиксировали 13 141 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 758,2 тысячи жителей страны.