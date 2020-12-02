Белоруссии и ее президенту Александру Лукашенко грозят европейские экономические санкции, если глава государства не выполнит свое обещание провести в стране конституционную реформу. Об этом политолог Дмитрий Болкунец сказал в интервью изданию Украина.ру

Бышок: ускорит ли визит Лаврова в Минск процесс трансфера власти? Сергея Лаврова и Лукашенко. Министр напомнил белорусскому лидеру о договоренностях между Москвой и Минском, намекнув на конституционную реформу.

По словам Болкунца, если Лукашенко не пойдет на это, ему грозит санкционный пакет Евросоюза. Согласно его данным, очередной пакет, связанный с экономическими мерами, планируется принять 7 декабря: в анонсированном списке около 400 предприятий и около 30 белорусских бизнесменов, которые могут попасть под санкции.

Политолог подчеркнул, что отчасти это может коснуться и российских интересов, так как в списке может оказаться кто-то из россиян.

«Для России было бы не очень приятно отвечать за Лукашенко. Ведь после того, как <…> Россия его признала в качестве легитимного президента, репутация России в глазах Белоруссии очень сильно обвалилась… Поэтому Россия сделает все возможное, чтобы убедить Лукашенко в необходимости скорейших реформ и перемен», — сказал Болкунец.

Он согласился с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным, который заявил, что если бы Россия не поддержала Лукашенко публично, то он давно уже не был бы президентом.

И сейчас, по словам политолога, Россия дает ему еще один шанс, чтобы уйти не через революцию, а через конституционную реформу. Так как выбора у него нет, в ближайшие месяцы начнется процесс транзита и ухода Лукашенко из белорусской политики, считает эксперт. Он также убежден, что Россия с ним больше работать не будет.

В сентябре в Сочи состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и Лукашенко, на которой последний рассказал коллеге о намерении создать рабочую структуру по изменению Конституции Белоруссии и запустить процесс изменений. Путин поддержал эту инициативу.

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