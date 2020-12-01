Президент Белоруссии Александр Лукашенко, оставив свой пост, не сможет остаться серым кардиналом, подобно экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, так как Лукашенко во власти никто не примет. Об этом политолог Дмитрий Болкунец сказал в интервью изданию Украина.ру

Гольдин не исключил, что Лукашенко может «отыграть назад» конституционную реформу © vk.com, Аркадий Гольдин Сергея Лаврова и Лукашенко. Министр напомнил белорусскому лидеру о договоренностях между Москвой и Минском, намекнув на конституционную реформу.

Болкунец отметил, что в случае проведения реформы Лукашенко покинет свой пост весной 2021 года.

«Говорить о том, что он останется в роли почетного президента, я бы не стал, его никто из белорусской элиты не примет. Все ждут, когда он уйдет. Это уже читается в действиях ряда чиновников, которые саботируют те или иные поручения Лукашенко. Никто не ждет, что он останется у власти, в том числе и силовики», — отметил эксперт.

Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

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