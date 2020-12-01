Украина является огромной по европейским меркам страной с квалифицированным образованным населением, но она сводит на нет весь свой потенциал. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая в интервью изданию Украина.ру

Наталия Нарочницкая: кто она © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«А что такое деиндустриализация? Это демодернизация и дебилизация населения, когда квалифицированная рабочая сила начинает торговать майками и носками. Это уже было у нас в 90-е годы, когда ученые и военные вынуждены были становиться торгашами. Но у России большой масштаб, все еще есть откуда черпать», — указала Нарочницкая.

По ее словам, у Украины тоже масштаб немалый, но проблема в идеологической зашоренности и слепоте украинской элиты, которая сегодня гораздо хуже, чем во времена Советского Союза.

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