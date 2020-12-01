Эксперт отметила, что Украина была единственной советской республикой с современными наукой и промышленностью, но, вместо того чтобы развивать это, власти страны все разрушили, и началась деиндустриализация.
«А что такое деиндустриализация? Это демодернизация и дебилизация населения, когда квалифицированная рабочая сила начинает торговать майками и носками. Это уже было у нас в 90-е годы, когда ученые и военные вынуждены были становиться торгашами. Но у России большой масштаб, все еще есть откуда черпать», — указала Нарочницкая.
По ее словам, у Украины тоже масштаб немалый, но проблема в идеологической зашоренности и слепоте украинской элиты, которая сегодня гораздо хуже, чем во времена Советского Союза.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.