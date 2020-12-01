Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, выступающий под псевдонимом Потап, записал видеообращение к поклонникам, в котором объяснил дуэт с российской исполнительницей Ольгой Бузовой и извинился за клип своей подопечной Нади Дорофеевой. Соответствующий ролик он разместил в своем Instagram 30 ноября

Потап является продюсером экс-солистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой, которая под его руководством начала сольную карьеру и выпустила первый трек Gorit.

Первый блин, по мнению украинских фанатов, получился комом: поклонники захейтили артистку за то, что клип она сняла на пешеходном мосту по улице Институтской, где в 2014 году убили часть «героев Небесной сотни». За это певицу назвали «циничной ватницей».

«Это наша ошибка. Недосмотрели, не подумали, не хотели никого обидеть. Извините», — прокомментировал Потап.

Поезд ушел: Потап жестко ответил неонацисту Стерненко про Бузову © Потап/Инстаграм

Украинский продюсер сделал вывод, что чтобы нравится зрителю, нужно быть модным, и тогда решил записать дуэт с Бузовой, «какой бы они ни была». Напомним, ранее отдельные подписчики продюсера обвинили его за сотрудничество с артисткой, так как она является «фанаткой Путина».

Потап добавил, что он «большой и открытый налогоплательщик», а значит, «успешный Потап — это успешная Украина», поэтому призвал фанов поддерживать его.

«Я — настоящий казак. У вас нет такого лидера, как я. Я — настоящий, я — ваш новый президент. Привыкайте к этой мысли», — заявил рэпер.