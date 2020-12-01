Потап является продюсером экс-солистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой, которая под его руководством начала сольную карьеру и выпустила первый трек Gorit.
Первый блин, по мнению украинских фанатов, получился комом: поклонники захейтили артистку за то, что клип она сняла на пешеходном мосту по улице Институтской, где в 2014 году убили часть «героев Небесной сотни». За это певицу назвали «циничной ватницей».
«Это наша ошибка. Недосмотрели, не подумали, не хотели никого обидеть. Извините», — прокомментировал Потап.
А вот насчет дуэта с Бузовой, несмотря на негативные комментарии подписчиков в социальных сетях, продюсер заявил, что заранее поинтересовался мнением фанатов и большинство высказалось за, что дает хорошую возможность «расширить свою аудиторию». Потап уточнил, что «нас победила российская попса и рэп, это стоит признать», в доказательство он привел украинский чарт Apple Music, в топ-10 которого входит много российских исполнителей.
Украинский продюсер сделал вывод, что чтобы нравится зрителю, нужно быть модным, и тогда решил записать дуэт с Бузовой, «какой бы они ни была». Напомним, ранее отдельные подписчики продюсера обвинили его за сотрудничество с артисткой, так как она является «фанаткой Путина».
Потап добавил, что он «большой и открытый налогоплательщик», а значит, «успешный Потап — это успешная Украина», поэтому призвал фанов поддерживать его.
«Я — настоящий казак. У вас нет такого лидера, как я. Я — настоящий, я — ваш новый президент. Привыкайте к этой мысли», — заявил рэпер.