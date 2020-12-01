Киевская городская государственная администрация 30 ноября в Facebook опубликовала советы для горожан по спасению от сильного смога

Газовая камера для киевлян. Дарницу окутал смог от горящей свалки © Facebook, Володимир Чемерис

Накануне киевляне задыхались от смога. Продукты горения в воздухе зафиксировали в Днепровском и Дарницком районах.

«Это просто уничтожение своего народа. Мы живём в Дарницком районе — здесь правда нечем дышать. И не сегодня или вчера, здесь весь год нечем дышать! Никто и никак — не реагирует», «Автомобили? А в Москве их нет? В Берлине? А может, и не транспорт виноват? А качество топлива в котельнях?», «Весь этот дым из промзон, палят все, что горит, обрезки ДСП и т. д. Экоинспекция и власть города ни х…на не делают», — написали в комментариях к посту администрации.