«Что делать при задымленности: ограничить пребывание на открытом воздухе; держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром; при открывании окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять; включить системы кондиционирования и очистки воздуха; проводить влажную уборку, поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день. <…> В случае появления одышки, кашля или бессонницы необходимо обратиться к врачу», — говорится в материале КГГА.
Накануне киевляне задыхались от смога. Продукты горения в воздухе зафиксировали в Днепровском и Дарницком районах.
«Это просто уничтожение своего народа. Мы живём в Дарницком районе — здесь правда нечем дышать. И не сегодня или вчера, здесь весь год нечем дышать! Никто и никак — не реагирует», «Автомобили? А в Москве их нет? В Берлине? А может, и не транспорт виноват? А качество топлива в котельнях?», «Весь этот дым из промзон, палят все, что горит, обрезки ДСП и т. д. Экоинспекция и власть города ни х…на не делают», — написали в комментариях к посту администрации.