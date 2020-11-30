Гражданская жена певца Данко Мария Силуянова поделилась с журналистами приятной новостью: пара приобрела свой собственный дом в Крыму. Однако в то же время возлюбленная артиста пожаловалась на финансовые проблемы, написал «Собеседник» 30 ноября

«Выживаем, как можем. Но, тем не менее, у нас все же получилось осуществить давнюю мечту и наконец-то купить свой собственный дом», — сказала Силуянова.

Она уточнила, что дом они с Данко купили рядом я Ялтой, а там недвижимость дороже, чем в Подмосковье. Новый дом пары двухэтажный, на втором этаже — 3 спальни, а внизу — кухня, холл и гардеробная. К дому осталось пристроить гараж, сказала Силуянова, чтобы туда поместились 2 автомобиля, мотоцикл и два электровелосипеда.

Последние 2 года пара проводила большую времени в Ялте, квартиру приходилось снимать. Сам Данко оценил покупку как расширение границ во время карантина, ведь в то время пока отели могут быть закрыты, к себе домой к морю всегда можно съездить.

Кроме того, певец настоящее имя которого Александр Фадеев, рассказал, что 2020 год был для него вдвойне сложным, так как ему пришлось пережить судебное разбирательство с предыдущей гражданской супругой. Наталья Устюменко потребовала от артиста алименты в 50 тысяч рублей в месяц на обеспечение их двух дочерей, у одной из которых ДЦП. Певец не согласился с этой суммой, в итоге суд определил сумму алиментов в 35 тысяч рублей.