Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram видеонарезку с участием своей лучшей подруги дизайнера Анны Завгородней. Ролик артистка посвятила ее дню рождения 30 ноября

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Несмотря на теплые слова и веселые кадры на видео, ролик взбудоражил подписчиков Каменских, люди забеспокоились, все ли в порядке с девушкой.

«А почему такая музыка? Я подумала, что она умерла», «Музыка траурная…», «Я подумала, что она умерла», — удивились подписчики.

Каменских и Завгородняя регулярно появляются вместе на разных мероприятиях, в социальных сетях девушек тоже немало совместных фото.

Анна Завгородняя — супруга экс-участника украинской группы «Время и стекло» Алексея Завгороднего, выступавшего под псевдонимом Позитив. Осенью 2020 года коллектив заявил о распаде, а солист признался, что решил еще и развестись с женой.