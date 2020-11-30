«Все своими руками с утра до вечера. И с собаками гуляю, и полы мою», — рассказал он.
Получаемые им гонорары, по словам ведущего, несравнимы с доходами звезд, но зато он наконец-то исполнил свою мечту — вести семейное шоу. В феврале 2020 года Шевелев ушел с «Первого канала», а в июле начал работать на шоу «Ты как я» на ТНТ.
С 2012 года телеведущий жил гражданским браком с певицей Жанной Фриске. В 2013 году у них родился сын Платон, а в 2015 году исполнительница умерла, оставив мужчину одного с ребенком.
В ноябре 2020-го шоумен представил общественности свою новую возлюбленную. Ей стала архитектор и дизайнер Екатерина Тулупова. Пара познакомилась благодаря детям, которые ходили в один детский сад. Ребенка своей возлюбленной шоумен называет дочерью. В семье проживают также 2 собаки породы ши-тцу.