Уроженец Минска российский ведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что не шикует и дома все делает сам, а не домработница, как все думают, сообщило радио «Комсомольская правда» 29 ноября

«Все своими руками с утра до вечера. И с собаками гуляю, и полы мою», — рассказал он.

Поезд ушел: Потап жестко ответил неонацисту Стерненко про Бузову © Потап/Инстаграм

С 2012 года телеведущий жил гражданским браком с певицей Жанной Фриске. В 2013 году у них родился сын Платон, а в 2015 году исполнительница умерла, оставив мужчину одного с ребенком.

В ноябре 2020-го шоумен представил общественности свою новую возлюбленную. Ей стала архитектор и дизайнер Екатерина Тулупова. Пара познакомилась благодаря детям, которые ходили в один детский сад. Ребенка своей возлюбленной шоумен называет дочерью. В семье проживают также 2 собаки породы ши-тцу.