Ситуация с водоснабжением Симферополя остается критической, для ее решения на полуострове уже бурят скважины. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает агентство РИА Новости 30 ноября

«Критическая ситуация пока в Симферополе, но мы обращения рассматриваем со всех регионов Крыма», — заявил Аксенов на заседании оперативного штаба по решению проблем водоснабжения.

В сухом остатке. Как решить проблему водоснабжения Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

После того как Киев перекрыл Северо-Крымский канал, обеспечивающий до 85% потребностей Крыма в пресной воде, вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть из которых поступит из федерального бюджета.