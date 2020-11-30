«Критическая ситуация пока в Симферополе, но мы обращения рассматриваем со всех регионов Крыма», — заявил Аксенов на заседании оперативного штаба по решению проблем водоснабжения.
Он отметил, что в республике продолжаются плановые работы по бурению скважин для увеличения добычи артезианской воды, что позволит уже к апрелю улучшить ситуацию с водоснабжением Симферополя даже при полном отсутствии осадков.
После того как Киев перекрыл Северо-Крымский канал, обеспечивающий до 85% потребностей Крыма в пресной воде, вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть из которых поступит из федерального бюджета.