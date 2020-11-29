В Минске силовики разогнали часть протестующих во время «Марша соседей», использовав против них газ, передает TUT.BY 29 ноября

«Минск. Так выглядел разгон протестующих в Домбровке. На видео — десятки людей в форме… Люди стоят с поднятыми руками, в конце видео в них распыляют газ», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что силовики задерживали людей, некоторых из которых избивали палкой.

По данным правозащитного центра «Весна», в списке задержанных 29 ноября уже 46 фамилий, почти все в Минске.

Акции протеста в Минске и других городах Белоруссии вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, уже в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признала эти результаты.