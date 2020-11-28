«Приватбанк» блокирует карты украинцев

Счета украинцев в «Приватбанке» блокируют и лишают доступа к деньгам. Один из клиентов 27 ноября пожаловался на обслуживание на портале minfin.com.ua

Четвертаки несли тоннами. ПриватБанк открыл подробности обмена 25-копеечных монет © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

Как оказалось, мужчина лишился доступа ко всем своим банковским счетам, не только карточным.

Для разблокировки представитель банка посоветовал обратиться в отделение или попробовать разобраться через онлайн-чат.

Украинец связался со специалистом через чат, ответил на все необходимые вопросы. Ему пришлось сделать фото с паспортом и отправить его для проверки, после чего бот принялся повторно задавать вопросы. Как пишет клиент, в итоге его попросили отправиться в отделение банка, которое не работает на выходных, и решать вопрос там уже со следующей недели.

Мужчина попросту лишился доступа к средствам, которые были ему срочно нужны.

«Этим банком невозможно пользоваться, как банком, а именно хранить в нем деньги, принимать платежи и отправлять их кому-то. <…> Предприниматели, имейте в виду, что ваш счет могут мгновенно заблокировать и все», — предупредил автор отзыва.