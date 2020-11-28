«Приватбанк» блокирует карты украинцев

По словам пользователя, он решил оплатить услугу при помощи карты «Приватбанка», которую тут же заблокировали и потребовали обратиться к сотрудникам для разъяснений.
Как оказалось, мужчина лишился доступа ко всем своим банковским счетам, не только карточным.
Для разблокировки представитель банка посоветовал обратиться в отделение или попробовать разобраться через онлайн-чат.
Украинец связался со специалистом через чат, ответил на все необходимые вопросы. Ему пришлось сделать фото с паспортом и отправить его для проверки, после чего бот принялся повторно задавать вопросы. Как пишет клиент, в итоге его попросили отправиться в отделение банка, которое не работает на выходных, и решать вопрос там уже со следующей недели.
Мужчина попросту лишился доступа к средствам, которые были ему срочно нужны.
«Этим банком невозможно пользоваться, как банком, а именно хранить в нем деньги, принимать платежи и отправлять их кому-то. <…> Предприниматели, имейте в виду, что ваш счет могут мгновенно заблокировать и все», — предупредил автор отзыва.