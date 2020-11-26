Одной из преград к вступлению Украины в НАТО является потеря Киевом Крыма и Донбасса, сказал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью ТСН 26 ноября

Кроме того, большинство европейских членов НАТО и США понимают, что Россия не одобрит вступление Украины в НАТО.

«Да, это преграда. Кремль не должен иметь вето на то, что делают другие нации», — отметил Ходжес.

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В частности, Ходжес напомнил о том, что Венгрия продолжает блокировать действия Украины в Комиссии Украина — НАТО, так как недовольна тем, как соблюдаются права этнических венгров в Закарпатье.

В целом, по его словам, «сейчас не совсем честно говорить о том, может ли Украина стать членом НАТО».