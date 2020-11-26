Кроме того, большинство европейских членов НАТО и США понимают, что Россия не одобрит вступление Украины в НАТО.
«Да, это преграда. Кремль не должен иметь вето на то, что делают другие нации», — отметил Ходжес.
Американский военный также сказал, что Украине следует исправить многие вещи прежде чем она сможет вступить в НАТО.
В частности, Ходжес напомнил о том, что Венгрия продолжает блокировать действия Украины в Комиссии Украина — НАТО, так как недовольна тем, как соблюдаются права этнических венгров в Закарпатье.
В целом, по его словам, «сейчас не совсем честно говорить о том, может ли Украина стать членом НАТО».