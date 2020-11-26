«Вчера в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма "На острие". В широкий прокат картина выходит 26 ноября! Это добрый, трогательный фильм с реальной историей!» — сообщил певец и посоветовал посмотреть картину взрослым и детям.
«Ну вот, Шура похож на прежнего», «Отлично выглядите», «Похудел хорошо, но вид больной», «Это про грядущую вакцинацию, Саша?», «Один нос остался», «Хватит худеть», «Шура, ты стал похож на чурчхелу», — написали фанаты звезды в комментариях.
Ранее артист сообщил, что в марте 2020 года перенёс экстренную операцию по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, которая стала перерождаться в новую раковую опухоль. Поэтому, по его словам, врачи порекомендовали ему немедленно похудеть, поскольку он весил около 100 кг.
Однако, сбросив 30 кг, певец не остановился, и дальнейшее его похудение тревожит поклонников.