Популярный российский певец Шура (Александр Медведев) 25 ноября поделился в Instagram снимком с премьеры фильма. Поклонники отметили, что артист резко похудел

«Вчера в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма "На острие". В широкий прокат картина выходит 26 ноября! Это добрый, трогательный фильм с реальной историей!» — сообщил певец и посоветовал посмотреть картину взрослым и детям.

«Ну вот, Шура похож на прежнего», «Отлично выглядите», «Похудел хорошо, но вид больной», «Это про грядущую вакцинацию, Саша?», «Один нос остался», «Хватит худеть», «Шура, ты стал похож на чурчхелу», — написали фанаты звезды в комментариях.

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Однако, сбросив 30 кг, певец не остановился, и дальнейшее его похудение тревожит поклонников.