Заместитель главы Министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков предложил создать механизм, позволяющий запретить видеоигры, «пропагандирующие ликвидацию независимости Украины». Скриншот поста чиновника в Facebook опубликовал 25 ноября «Главред»

Представитель Минцифры отметил, что фильмы и сериалы, противоречащие национальным интересам Украины, не показывают в кинотеатрах и на телеканалах, поскольку их запрещает Минкульт. А индустрия компьютерных игр, по его словам, никак не контролируется, хотя видеоигры также стали «формой СМИ и площадкой для пропаганды».

«Возьмем, к примеру, часть известной компьютерной игры Call of Duty, в сюжете которой — условная война в Донбассе… Не исключено, что завтра не появится игра, в которой нам и нашим детям будут пропагандировать и навязывать неприемлемые вещи, которые будут ставить под сомнение территориальную целостность Украины. А действенного механизма, который бы запретил ее распространение в нашей стране, нет», — написал Борняков.

Декоммунизация оставила украинцев без Mortal Kombat 11 © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

При этом чиновник обратился к подписчикам с предложением обсудить соответствующую инициативу. По данным издания, под записью преобладали негативные комментарии, а позже Борняков удалил пост.