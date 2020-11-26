Певица и ведущая Анна Семенович призналась, что заморозила яйцеклетки, чтобы дать себе возможность найти идеального отца своему потомству, написал «Бульвар Гордона» 25 октября

По словам 40-летней певицы, она очень долго созревала для роли матери, и вот сейчас уверена, что созрела. Для этого, заявила певица, она развивалась, читала литературу, разбиралась в себе, и отец ее будущих детей должен соответствовать.

«Который будет иметь возможность растить этого ребенка. За плечами должен быть какой-то капитал. Поэтому я себя обезопасила, заморозив яйцеклетки, и сейчас беру паузу, чтобы посмотреть, от кого я хочу произвести потомство, — выбрать самца!» — заявила ведущая.

Добронравов ответил на обвинения сына в избалованности внучек © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Анна Семенович — фигуристка, участница группы «Блестящие», сейчас развивает сольные проекты и ведет программу «Дембельский альбом» на «Русском радио». Личную жизнь артистка не афиширует.

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта «Миротворец» за посещение Крыма без разрешения украинских властей.