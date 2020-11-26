В московской квартире арестованного по делу о контрабанде скифского золота украинского экс-депутата Олега Маркова изъяли пистолет и магазин с тремя патронами правоохранительных органов со свинцовым сердечником, передает 26 ноября znak.com

В Москве арестовали экс-депутата Одесского горсовета за контрабанду скифского золота © из открытых источников установили, что изъятое оружие было изготовлено на заводе, и боеприпасы к нему также изготовлены на Тульском оружейном заводе и пригодны для стрельбы.

МВД возбудило уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Маркову предъявили обвинение.

На прошлой неделе стало известно, что бывшего депутата горсовета Одессы Олега Маркова задержали в Москве с поличным при попытке продать вывезенное с Украины контрабандным путем скифское золото. Это произошло в отделении одного из банков в центре Москвы в ходе проверочной закупки, организованной оперативниками. Сумма незаконной сделки должна была составить €2 млн.

Экс-депутат собирался передать «покупателю» амфору с камнями, ожерелье, браслет, а также золотые пластины и медальон.