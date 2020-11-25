Неизвестные в Одессе отправили в государственное учреждение конверт с ртутью. Об этом 25 ноября сообщается на сайте областной полиции

Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью и назвал имя возможного заказчика © скриншот с видео 24tv.ua

«Поступило сообщение из государственного учреждения района о том, что при разборке почты из уличного почтового ящика в одном из конвертов обнаружено подозрительное вещество», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, обнаруженное вещество является ртутью. Ее изъяли и направили на утилизацию.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.