Ученые закончили исследование влияния кожуры граната на предупреждение инфицирования коронавирусом. Об этом на днях сообщили в научном журнале Molecular and Cellular Biochemistry

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Выснилось, что в кожуре граната содержатся вещества, которые помогают в борьбе с болезнями, поражающими дыхательные пути (гидролизуемый танин, флавоноид, антоциан и другие фенолы).

Экстракт кожуры граната ученые проанализировали с помощью компьютерной симуляции. В ходе изучения были получены данные, которые подтверждали возможность воздействия на избранные белки-мишени. Они не допускали проникновение патогена в клетку тканей органов. Для полноценного внедрения в терапию необходимо произвести дополнительные исследования в лабораторных условиях в пробирке, а затем и на живом организме.