Изучение проводилось на базе Университета Баня-Луки в Боснии и Герцеговине группой ученых во главе с доктором Релеем Суручичем.
Выснилось, что в кожуре граната содержатся вещества, которые помогают в борьбе с болезнями, поражающими дыхательные пути (гидролизуемый танин, флавоноид, антоциан и другие фенолы).
Экстракт кожуры граната ученые проанализировали с помощью компьютерной симуляции. В ходе изучения были получены данные, которые подтверждали возможность воздействия на избранные белки-мишени. Они не допускали проникновение патогена в клетку тканей органов. Для полноценного внедрения в терапию необходимо произвести дополнительные исследования в лабораторных условиях в пробирке, а затем и на живом организме.