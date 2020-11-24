Украинская предпринимательница Анастасия Волкова вошла в список 100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин года по версии ВВС. Уроженка Украины создала аграрный стартап, который оценили фермеры во всем мире, пишет «Корреспондент.net» 24 ноября

Аграрии на грани дефолта. Засуха превращает Украину в ненадёжного поставщика зерна © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

«Flurosat анализирует спутниковые снимки полей, фотографии дронов, применяет технологии искусственного интеллекта и на основе полученной информации советует фермерам, как лучше обращаться с урожаем», — сообщает издание.

Услугами стартапа предпринимательницы пользуется уже более тысячи компаний из 15 стран мира. При этом часть украинских аграриев в этом году оказалась на гране разорения. Из-за засухи большие объемы зерна погибли, но обещанной ранее помощи от властей фермеры так и не дождались.

Анастасия Волкова закончила Национальный авиационный университет в Киеве, потом училась в Варшавском технологическом университете. Несколько лет назад она переехала в Австралию, где и придумала Flurosat.