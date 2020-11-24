Волкова основала стартап Flurosat, который предоставляет аграриям из разных уголков планеты данные о состоянии их урожая, а также полезные советы по улучшению качества продукции.
«Flurosat анализирует спутниковые снимки полей, фотографии дронов, применяет технологии искусственного интеллекта и на основе полученной информации советует фермерам, как лучше обращаться с урожаем», — сообщает издание.
Услугами стартапа предпринимательницы пользуется уже более тысячи компаний из 15 стран мира. При этом часть украинских аграриев в этом году оказалась на гране разорения. Из-за засухи большие объемы зерна погибли, но обещанной ранее помощи от властей фермеры так и не дождались.
Анастасия Волкова закончила Национальный авиационный университет в Киеве, потом училась в Варшавском технологическом университете. Несколько лет назад она переехала в Австралию, где и придумала Flurosat.