«Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинца — Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное". Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас большую мечту. Об Украине, которая может, которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты», — говорится в сообщении.
Офис Зеленского назвал Дегтярева одним из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли. После окончания Ленинградского механического института в 1975 году Дегтягрев был направлен на работу в КБ «Южное», где работал до своей кончины.
За время работы прошел путь от инженера до генерального директора. Он внес значительный практический вклад в разработку и модернизацию ракетных комплексов с ракетами семейства SS-17, SS-18 и SS-24 (по классификации НАТО), а также проектов по модернизации и коммерческому использованию космических ракетных комплексов семейства «Зенит», «Днепр», ряда космических аппаратов и спутниковых систем.
Был академиком Национальной академии наук Украины, доктором технических наук, академиком Международной академии астронавтики и вице-президентом Международной астронавтической федерации. Награжден орденами «За заслуги» III и II ст. (2002, 2011), медалями Федерации космонавтики СССР имени академика М.К. Янгеля и имени академика Н.А. Пилюгина, более чем 20 медалями Федерации космонавтики СССР, России, Украины и других ведомств и органов ракетно-космической сферы.
Дегтярев был почетным работником космической отрасли Украины, заслуженным машиностроителем Украины, лауреатом Государственной премии Украины, а также лауреатом «Золотой медали В.Ф. Уткина» Российской Федерации.