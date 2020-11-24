Офис президента Украины выразил соболезнования семье директора Конструкторского бюро «Южное» Александра Дегтярева, который скончался от осложнений коронавируса. Об этом 24 ноября сообщил офис Владимира Зеленского в Telegram

«Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинца — Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное". Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас большую мечту. Об Украине, которая может, которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты», — говорится в сообщении.

Офис Зеленского назвал Дегтярева одним из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли. После окончания Ленинградского механического института в 1975 году Дегтягрев был направлен на работу в КБ «Южное», где работал до своей кончины.

За время работы прошел путь от инженера до генерального директора. Он внес значительный практический вклад в разработку и модернизацию ракетных комплексов с ракетами семейства SS-17, SS-18 и SS-24 (по классификации НАТО), а также проектов по модернизации и коммерческому использованию космических ракетных комплексов семейства «Зенит», «Днепр», ряда космических аппаратов и спутниковых систем.

«Русские идут»: эксперт «сдал» в СБУ руководство КБ «Южное» © пресс-служба КБ "Южное"

Дегтярев был почетным работником космической отрасли Украины, заслуженным машиностроителем Украины, лауреатом Государственной премии Украины, а также лауреатом «Золотой медали В.Ф. Уткина» Российской Федерации.