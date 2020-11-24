Предположительно, новобрачные провели около недели в дубайском отеле Mandarin Oriental Jumeira. Номер люкс здесь стоит 4 тыс. евро за ночь. По данным сервиса Booking.com, стоимость недели проживания в отеле составляет 29 291 евро, или 975 тыс. гривен.
Отмечается, что официальная зарплата Сергея Трофимова на посту заместителя главы Офиса президента составляла 400 тыс. гривен в год.
В начале ноября Зеленский уволил его с должности заместителя главы ОП. По сообщениям источников, это могло быть связано с провалом партии «Слуга народа» на выборах в регионах.
При этом слухи о возможной отставке чиновника ходили давно. Украинские СМИ стали сообщать, что рабочие отношения главы ОП Андрея Ермака и Трофимова испортились в мае, когда последний заявил в одном из интервью, что с удовольствием стал бы следующим главой Офиса президента.
Ранее Трофимов был исполнительным продюсером студии «Квартал 95».
В конце октября он обвенчался с Анастасией Романенко. Церемонию провел глава Украинской православной церкви, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, что вызвало гневные комментарии со стороны представителей так называемой Православной церкви Украины.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20201019/1029306462.htmlОнуфрий.