Экс-заместитель, ныне внештатный советник главы Офиса президента (ОП) Сергей Трофимов, как утверждают СМИ, потратил на медовый месяц в Дубае не менее 1 млн гривен (2,6 млн рублей). Об этом сообщает издание kurs.com.ua 24 ноября

Предположительно, новобрачные провели около недели в дубайском отеле Mandarin Oriental Jumeira. Номер люкс здесь стоит 4 тыс. евро за ночь. По данным сервиса Booking.com, стоимость недели проживания в отеле составляет 29 291 евро, или 975 тыс. гривен.

Отмечается, что официальная зарплата Сергея Трофимова на посту заместителя главы Офиса президента составляла 400 тыс. гривен в год.

Зеленский уволил первого замглавы своего офиса © пресс-служба президента Украины

При этом слухи о возможной отставке чиновника ходили давно. Украинские СМИ стали сообщать, что рабочие отношения главы ОП Андрея Ермака и Трофимова испортились в мае, когда последний заявил в одном из интервью, что с удовольствием стал бы следующим главой Офиса президента.

Ранее Трофимов был исполнительным продюсером студии «Квартал 95».

В конце октября он обвенчался с Анастасией Романенко. Церемонию провел глава Украинской православной церкви, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, что вызвало гневные комментарии со стороны представителей так называемой Православной церкви Украины.