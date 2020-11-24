Манукян напомнил, что последние годы за несколько недель до начала съемок новогодних огоньков в СМИ, соцсетях и медийной среде начинает активно осбуждаться вопрос: приедет ли на этот раз на «Песню года» Ротару?
«У меня складывается впечатление, что все это какая-то долгоиграющая пиар-кампания, которая призвана обратить внимание на телевизионные проекты, которые, на мой взгляд, мало кто смотрит», — заявил Манукян.
Директор певицы Сергей Лавров уже объявил о решении Ротару посетить в этом году запись программы «Песня года», куда ее пригласил композитор Игорь Крутой.
Также Лавров озвучил, что у исполнительницы есть финансовые проблемы, так как из-за карантина она около года не приезжала в Россию.