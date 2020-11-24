Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян негативно отозвался об излишнем внимании накануне новогодних праздников к украинской певице Софии Ротару, сообщают «Дни.ру» 23 ноября

Ситуация обостряется: у Софии Ротару начались большие проблемы © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«У меня складывается впечатление, что все это какая-то долгоиграющая пиар-кампания, которая призвана обратить внимание на телевизионные проекты, которые, на мой взгляд, мало кто смотрит», — заявил Манукян.

Директор певицы Сергей Лавров уже объявил о решении Ротару посетить в этом году запись программы «Песня года», куда ее пригласил композитор Игорь Крутой.

Также Лавров озвучил, что у исполнительницы есть финансовые проблемы, так как из-за карантина она около года не приезжала в Россию.