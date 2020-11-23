Луцкий городской районный суд Волынской области Украины поместил в психиатрическую больницу Максима Кривоша, который в июле захватил автобус с пассажирами в центре города. Об этом 23 ноября сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на судебное решение

Отмечается, что предварительная амбулаторная экспертиза обнаружила определенные расстройства психики у Кривоша. Однако для квалификации этих расстройств необходимы дополнительные обследования. Зеленский идет на переговоры с террористом в Луцке, а на компромисс с Донбассом нет - Безпалько © president.gov.ua

«Учитывая это, суд решил поместить "террориста" в Львовскую областную психбольницу, в условия, которые исключат его опасность для окружающих. Там в течение двух месяцев подозреваемому должны провести психолого-психиатрическую экспертизу», — говорится в сообщении.

В июле этого года в центре Луцка Кривош захватил пассажирский автобус с людьми. У него при себе была взрывчатка и оружие. В полиции сообщили, что он сам позвонил и представился как Максим Плохой. Мужчина потребовал от президента Украины Владимира Зеленского призвать украинцев смотреть фильм «Земляне», что украинский лидер и сделал. Также Зеленский провел с ним 15-минутный телефонный разговор. На обнародованном в сети видео задержания Кривоша видно, как он спокойно выходит из автобуса и около минуты стоит на месте. При задержании сопротивления он не оказывал. В результате теракта никто не пострадал.