Лидер коллектива «Ва-банкъ» Александр Ф. Скляр оценил высказывания певца Стаса Михайлова о том, что артистам стыдно жаловаться и просить льготы, а нужно зарабатывать самим и помогать своим коллективам, сообщил МК 22 ноября

«Полное дерьмо»: Лолита ответила Меладзе © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Певец призвал коллег не бросать свои коллективы в сложной ситуации и привел в пример себя, заявив, что выплачивает зарплату своим работникам. Музыкант Скляр заявил, что все сказанное Михайловым — полная ложь.

«Он рассказал, что продолжает обеспечивать собственный коллектив даже во время отсутствия концертов. Наглая циничная ложь! Бросил их на произвол судьбы. Упырь», — заявил Скляр.

Он утверждает, что Михайлов не выплатил своим сотрудникам ни копейки за время карантина, и добавил, что поведение коллеги расценивает как проявление психологии люмпена, желающего любой ценой получить одобрение общества.

Люмпен — введенный Карлом Марксом термин, обозначающий группы населения, изгнанные или исключенные из гражданского общества.

Скандал вокруг «бедствующих артистов» начался с высказывания певца Валерия Меладзе, который угрожал, что артисты не будут участвовать в новогодних огоньках в знак протеста против ограничительных карантинных мер. Исполнитель утверждает, что в 2020 году из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок.

По данным Forbes, средний доход Меладзе за год варьируется в пределах 6 миллионов долларов (458 миллионов рублей).