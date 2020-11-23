Несколько дней назад в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» Михайлов предложил звездам шоу-бизнеса не уповать на чью-либо помощь во время карантина, и уж тем более не просить льгот на продукты у государства, а самим создать фонд, который будет распределять помощь самым нуждающимся.
Певец призвал коллег не бросать свои коллективы в сложной ситуации и привел в пример себя, заявив, что выплачивает зарплату своим работникам. Музыкант Скляр заявил, что все сказанное Михайловым — полная ложь.
«Он рассказал, что продолжает обеспечивать собственный коллектив даже во время отсутствия концертов. Наглая циничная ложь! Бросил их на произвол судьбы. Упырь», — заявил Скляр.
Он утверждает, что Михайлов не выплатил своим сотрудникам ни копейки за время карантина, и добавил, что поведение коллеги расценивает как проявление психологии люмпена, желающего любой ценой получить одобрение общества.
Люмпен — введенный Карлом Марксом термин, обозначающий группы населения, изгнанные или исключенные из гражданского общества.
Скандал вокруг «бедствующих артистов» начался с высказывания певца Валерия Меладзе, который угрожал, что артисты не будут участвовать в новогодних огоньках в знак протеста против ограничительных карантинных мер. Исполнитель утверждает, что в 2020 году из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок.
По данным Forbes, средний доход Меладзе за год варьируется в пределах 6 миллионов долларов (458 миллионов рублей).