Итогом правления Александра Лукашенко в Белоруссии для России становится ситуация, в которой любое решение является плохим. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Серьёзных общественных и политических сил, ориентированных на Россию (именно в плане интеграции, а не иждивенчества) и способных взять власть, нет и не предвидится. Но и просто отдать страну Западу невозможно», — написал Ищенко в статье «Белорусский кризис — российская проблема».

По его мнению, белорусский кризис стал самым серьёзным вызовом российской политике и российским политикам за последние двадцать лет, и он гораздо сложнее, чем война в Южной Осетии, воссоединение Крыма и урегулирования в Карабахе.

Но выход должен быть найден, тот выход, как обычно, должен быть прост и нетривиален, и его очевидная неочевидность, после того как проблема решена, должна потрясать своей кажущейся простотой, добавил политолог.

Но найти этот ход за доской должно быть практически невозможно, иначе противник просчитает и организует контригру, заключил собеседник издания.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.