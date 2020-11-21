Он привел в пример ситуацию с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, который несколько месяцев назад уже переболел коронавирусом, но после недавнего контакта с человеком, у которого выявили COVID-19, ушел на изоляцию.
Врач также предложил разобрать другой случай: когда кто-то из членов семьи заболел, а остальные здоровы. Он отметил, что человек в теории будет заразен в течение максимум 7-8 дней после первых симптомов.
«Но медицинская наука наверняка скажет, что лучше перестраховаться десять дней <…> А теперь приплюсуйте 14 дней — максимальный инкубационный период», — пояснил он.
Если вы контактировали с заболевшим, нужно уйти на самоизоляцию, подытожил врач.