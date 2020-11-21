Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в своем YouTube-канале 19 ноября пояснил, насколько переболевший коронавирусом человек опасен для других

Коронавирус: ученые предупредили гипертоников о большой опасности © REUTERS, Valentyn Ogirenko Борисом Джонсоном, который несколько месяцев назад уже переболел коронавирусом, но после недавнего контакта с человеком, у которого выявили COVID-19, ушел на изоляцию.

Врач также предложил разобрать другой случай: когда кто-то из членов семьи заболел, а остальные здоровы. Он отметил, что человек в теории будет заразен в течение максимум 7-8 дней после первых симптомов.

«Но медицинская наука наверняка скажет, что лучше перестраховаться десять дней <…> А теперь приплюсуйте 14 дней — максимальный инкубационный период», — пояснил он.

Если вы контактировали с заболевшим, нужно уйти на самоизоляцию, подытожил врач.